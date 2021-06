Wetter : Sahara-Hitze in Norddeutschland: Bis zu 37 Grad

Es wird heiß. Brütend heiß. Auch im Norden wird die erste Hitzewelle des Jahres erwartet. Auch die Nächte dürften sich tropisch anfühlen. Wer es kühler haben will, sollte in eine ganz bestimmte Richtung fahren.

Schleswig | Heiße Luft aus Nordafrika sorgt zum Ende der Woche in Norddeutschland für die erste Hitzewelle des Jahres - bei Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius. Beginnend ab Donnerstag wird in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern vielerorts die 35-Grad-Marke geknackt, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sag...

