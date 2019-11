Musik : Sänger Plácido Domingo tritt in Elbphilharmonie auf

Der von mehreren Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigte Opernstar Plácido Domingo (78) tritt am heutigen Mittwoch in der Hamburger Elbphilharmonie auf. Das Konzert am Abend sei ausverkauft, teilte der Veranstalter mit.

Avatar_shz von dpa

27. November 2019, 01:53 Uhr

Mehrere Sängerinnen hatten Domingo im Zuge der «MeToo»-Bewegung teils Jahrzehnte zurückliegende Übergriffe vorgeworfen. Der Spanier hatte die Beschuldigungen als unzutreffend zurückgewiesen. Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter hatte dazu erklärt: «Als öffentliche Institution können wir sexuelle Übergriffe weder tolerieren noch verharmlosen, sind aber in unserem Handeln auch an rechtsstaatliche Prinzipien gebunden.»

Nach den Vorwürfen war Domingo im Oktober als Chef der Oper in Los Angeles zurückgetreten. Zuvor hatte er angekündigt, nicht mehr an der New Yorker Metropolitan Oper aufzutreten. Auch weitere Auftritte in den USA wurden abgesagt. Die Salzburger Festspiele planen dagegen 2020 weiter mit Domingo.