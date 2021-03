Szene : Sänger Jan Delay und Sasha vermissen den Trubel auf dem Kiez

Der Hamburger Sänger und Hip-Hopper Jan Delay (45) ist frustriert darüber, dass die Clubs bundesweit seit einem Jahr coronabedingt geschlossen sind.

Hamburg | „Das ist scheiße, doof und traurig. Ich sehne mich fast nach nichts so sehr, wie endlich mal wieder in den Club zu gehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die Auftritte fehlten ihm zwar auch, aber noch viel mehr würde er das Auflegen in den Clubs vermissen. „Nicht auflegen zu können, das geht mir wirklich an die Substanz.“ Er habe se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.