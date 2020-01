Kriminalität : S-Bahnverkehr in Hamburg am Morgen massiv gestört

Avatar_shz von dpa

13. Januar 2020, 08:48 Uhr

Rund um den Hamburger Hauptbahnhof ist der S-Bahnverkehr am Montagmorgen für etwa eine Stunde massiv eingeschränkt gewesen. Eine Person sei um 7.10 Uhr am Hauptbahnhof von einer S-Bahn erfasst worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Bahnsteig sei daraufhin für den Einsatz geräumt worden. Die S-Bahn twitterte, es gebe Zugausfälle und Verspätungen im gesamten Netz. Nach gut einer Stunde lief der S-Bahnverkehr wieder an, wie eine Bahnsprecherin sagte. Es gebe aber noch Folgeverspätungen, und Zugausfälle im gesamten Netz seien weiterhin möglich, twitterte die S-Bahn.