Verkehr : S-Bahnen in Hamburg kommen zu fast 94 Prozent pünktlich an

Die Hamburger S-Bahnen haben im vergangenen Jahr in fast 94 Prozent aller Fälle pünktlich die Haltestellen in und um die Hansestadt erreicht - das war deutlich besser als noch 2019.

Hamburg | „Die S-Bahn Hamburg hat im letzten Jahr hart an der Pünktlichkeit gearbeitet und mit über 93,9 Prozent das Pünktlichkeitsziel fast erreicht“, sagte ein Bahnsprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Im Vergleich zum Vorjahr habe di...

