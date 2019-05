Konflikte : Russland: Seegerichtshof entscheidet über Klage der Ukraine

Ein halbes Jahr nach der Gewaltaktion gegen ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer wird der Internationale Seegerichtshof in Hamburg heute über eine Kiewer Klage gegen Moskau entscheiden. Die Ukraine verlangt von Russland die Freilassung von 24 Seeleuten und die Herausgabe von drei beschlagnahmten Schiffen. Die Männer sitzen seit November in der russischen Hauptstadt in Untersuchungshaft. Das Urteil ist problematisch, weil Moskau das Verfahren in Hamburg boykottiert.

von dpa

25. Mai 2019, 03:07 Uhr

Die Matrosen waren im vergangenen Jahr beim Versuch, aus dem Schwarzen Meer ins Asowsche Meer zu gelangen, von der russischen Küstenwache gewaltsam gestoppt und festgesetzt worden. Die Ukraine hatte daraufhin Russland vor dem unabhängigen Internationalen Seegerichtshofs (ITLOS) verklagt, weil sie die Matrosen als Kriegsgefangene sieht. Russland wirft der Ukraine dagegen eine Verletzung seiner Staatsgrenze vor.

Russland hatte sich nicht am Hamburger Verfahren beteiligt. Aus Moskauer Sicht soll ein russisches Gericht über den Fall entscheiden. Militärische Aktivitäten durch Schiffe und Flugzeuge der Regierung fielen nach der UN-Seerechtskonvention nicht unter die Zuständigkeit des Seegerichtshofes, hieß es. Auch in der Ukraine gibt es Stimmen, die das Vorgehen des inzwischen abgewählten Präsidenten Petro Poroschenko kritisieren. Er soll den Zwischenfall provoziert haben.