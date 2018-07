Brände : Rund 200 Feuerwehrleute beim Brand einer Scheune im Einsatz

von dpa

29. Juli 2018, 10:04 Uhr

Ein Brand in einer Scheune zur Getreidetrocknung in Göhl (Kreis Ostholstein) hat am Sonntag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer sei gegen ein Uhr in der Nacht ausgebrochen und habe sich bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte auf das gesamte Gebäude ausgeweitet, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die rund 200 Kräfte waren mehr als fünf Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein Feuerwehrmann wurde dabei leicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.