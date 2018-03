Demonstrationen : Rund 100 demonstrieren gegen Waffengewalt in den USA

von dpa

24. März 2018, 17:13 Uhr

Rund 100 Menschen haben am Samstag in Hamburg gegen Waffengewalt in den USA demonstriert. Sie beteiligten sich an der weltweiten Aktion «Marsch für unsere Leben» («March For Our Lives»). Allein in Washington gingen mehrere Hunderttausend Menschen auf die Straße. Sie wollten ihre Solidarität mit den Opfern des Massakers an einer Schule in Parkland mit 17 Toten vor gut einem Monat zeigen. Solidaritätskundgebungen wurden unter anderem auch aus Sydney (Australien) und Tel Aviv (Israel) gemeldet. Auch in China sollen sich Menschen zu Demonstrationen versammelt haben.