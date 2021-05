Tourismus : Run auf Nord- und Ostsee: Orte für Sommer fast ausgebucht

Im Sommer könnte es eng werden an Nord- und Ostsee.

Kiel | Es liefen gerade sehr viele Urlaubsanfragen, hieß es bei der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) am Montag. In manchen Orten - etwa auf den Nordfriesischen Inseln, in Büsum und St. Peter-Ording sowie den Ostseebädern an der Inneren Lübecker Bucht - gebe es für die Sommerferien nur noch vereinzelt freie Unterkünfte. Auch die Campingplätze im La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.