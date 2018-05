Wahlen : Bessere Beteiligung an Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Der Norden hat gewählt. 2,4 Millionen Schleswig-Holsteiner haben am Sonntag über die künftige Zusammensetzung der Kreistage und Gemeindevertretungen entschieden. Die Beteiligung war bis 17.30 Uhr etwas besser als 2013. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses vergehen noch Stunden.

von dpa

06. Mai 2018, 18:09 Uhr

Die Schleswig-Holsteiner haben am Sonntag ihre Kommunalparlamente gewählt. Um 18.00 Uhr schlossen die Wahllokale, die um 8.00 geöffnet hatten. Rund 2,4 Millionen Menschen waren zur Kommunalwahl aufgerufen. Bis 17.30 Uhr hatten laut Landeswahlleitung 44,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmzettel abgegeben. Zur gleichen Zeit vor fünf Jahren waren es 41,7 Prozent. Am Ende stand seinerzeit eine Wahlbeteiligung von 46,7 Prozent. Die Ergebnisse vom Sonntag wurden erst für den späten Abend erwartet.

Am späten Vormittag warf Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in Eckernförde seine Stimmzettenzettel für den Kreistag und die Ratsversammlung in die Urne. In Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) machte dies der SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner für die Gemeindevertretung und ebenfalls für den Kreistag.

Die Kommunalwahl vor fünf Jahren hatte die CDU mit landesweit 38,9 Prozent klar vor der SPD mit 29,8 Prozent gewonnen. Es folgten die Grünen mit 13,7 und die FDP mit 5,0 Prozent. Wählergemeinschaften holten 4,8 Prozent, der SSW 2,9 und die Linke 2,5 Prozent. Die mittlerweile im Landtag vertretene AfD war damals noch nicht dabei.

CDU-Landeschef Günther hat für diese Wahl das Ziel ausgegeben, den Abstand zur SPD noch zu vergrößern. Außerdem wollte er mit seiner Partei in den Städten stärker werden. Stegner hat für die SPD kein konkretes Ziel formuliert. Obwohl bei einer Kommunalwahl lokale Angelegenheiten im Vordergrund stehen, wird der Wahlausgang ein Jahr nach der Landtagswahl auch Hinweise auf die Stimmungslage im ganzen Land geben, das seit mehr als zehn Monaten von CDU, Grünen und FDP regiert wird. In der jüngsten Umfrage lag die CDU mit 34 Prozent deutlich vor der SPD mit 22 Prozent.

Gewählt wurde am Sonntag in rund 1080 kreisangehörigen Gemeinden, in den kreisfreien Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster sowie in den elf Kreisen. In 25 Kleinstgemeinden mit bis zu 70 Einwohnern entfiel die Wahl einer Gemeindevertretung. An ihre Stelle tritt die aus den Bürgern bestehende Gemeindeversammlung unter Vorsitz des Bürgermeisters. Rund 13 000 Mandate waren zu vergeben.

Wahlberechtigt waren auch 16- und 17-Jährige sowie außer den Deutschen rund 78 000 EU-Bürger aus anderen Staaten. An den Gemeindewahlen beteiligten sich 1298 Wählergruppen. Das waren nach kontinuierlichen Steigerungen über Jahrzehnte hinweg 6 weniger als vor fünf Jahren. In 324 Gemeinden war nur eine Wählergruppe am Start und keine Partei.