Rüstungsindustrie : Rüstungsindustrie im Norden mit mehr Personal

Schleswig-Holsteins Rüstungsindustrie hat beim Personal zugelegt. Nach Zuwächsen im Vorjahr arbeiten derzeit knapp 6400 Menschen direkt in diesem Sektor, wie Branchenvertreter am Freitag in Kiel berichteten. Dies sei der Höchststand seit 1992. «Für die Wehrtechnik-Unternehmen in Schleswig-Holstein stellt sich die wirtschaftliche Lage trotz schwieriger Markt- und Wettbewerbsbedingungen weiterhin zufriedenstellend dar», sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Wehrtechnik, Dieter Hanel (Rheinmetall Landsysteme, Kiel). Investitions- und Personalplanung seien stabil.

16. August 2019, 11:34 Uhr

Probleme sehen die Unternehmen bei Ausfuhrgenehmigungen und Fachkräftemangel. Der bedeutendste Produktbereich der Rüstungsindustrie in Schleswig-Holstein ist der Marineschiffbau mit 4500 Beschäftigten in 14 Unternehmen.