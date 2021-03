Kirche : Rücktrittsgesuche von deutschen Bischöfen: Vatikan schweigt

Papst Franziskus und der Vatikan haben sich bisher nicht offiziell zu den Rücktrittsgesuchen von deutschen Bischöfen im Zusammenhang mit dem Kölner Missbrauchsgutachten geäußert.

Vatican City | Eine dpa-Anfrage an den Vatikan zum weiteren Vorgehen blieb bis Sonntagnachmittag in Rom ohne Reaktion. In der vergangenen Woche hatten der Hamburger Erzbischof Stefan Heße - früher in Köln tätig - und der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp dem Papst ihren Amtsverzicht angeboten. Außerdem beurlaubte der Kölner Erzbischof, Kardinal Rainer Mar...

