Gesundheit : Rückschlag bei Curevac ohne direkte Folgen im Norden

Die Probleme des Corona-Impfstoffkandidaten von Curevac haben akut keine Auswirkungen auf Schleswig-Holsteins Impfkampagne.

Tübingen | „Die Meldungen sind ein Rückschlag für die gemeinsamen Anstrengungen der Europäischen Union sowie von Bund und Ländern, noch mehr Tempo in die Impfkampagne zu bringen“, sagte Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hatte mir für das deutsche Unternehmen einen raschen Erfolg bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.