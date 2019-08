Verkehr : Rückreiseverkehr rund um Hamburg: Staus und Zugausfälle

Wegen eines Böschungsbrandes fallen am Samstag etliche Züge und S-Bahnen zwischen Hamburg und Harburg aus. Ein Autobrand auf der A23 behindert am Sonntag die Rückreise der Heavy-Metal-Fans vom Wacken-Festival.

von dpa

04. August 2019, 15:40 Uhr

Der Urlaubsreiseverkehr hat sich am Wochenende vor allem auf den Autobahnen rund um Hamburg bemerkbar gemacht. Besonders betroffen waren die A23 und A7, wie ein Polizeisprecher sagte. Im Rückreiseverkehr vom Wacken-Festival staute es sich am Sonntag bis in die Mittagsstunden auf der A23 in Richtung Süden auf 8 Kilometern. Grund war ein Autobrand zwischen Schenefeld und Itzehoe-Nord.

Auf der A7 habe es sich in Richtung Süden zwischen Quickborn und dem Elbtunnel auf etwa 16 Kilometern gestaut, hieß es am Sonntag. Der Verkehr sei auch dadurch beeinträchtigt, dass im Elbtunnel derzeit wegen einer Baustelle in Richtung Süden lediglich drei statt vier Fahrstreifen befahrbar seien.

In Richtung Norden registrierte die Verkehrsleitstelle auf der A7 am Samstag zwischen Heimfeld und Volkspark etwa 12 Kilometer Stau, am Sonntag zwischen Dreieck-Südwest und Elbtunnel 10 Kilometer. «Das ist der Urlaubsreiseverkehr. Alle, die morgens losfahren, landen um die Mittagszeit meist in Hamburg.»

Während es am Samstag auf der A1 mit bis zu 5 Kilometern Stau in beiden Richtungen vergleichsweise ruhig war, kam es am Sonntag in Richtung Süden zwischen Hamburg-Ost und Hamburg-Stillhorn zwischenzeitlich zu 15 Kilometern Stau.

Auch Bahnreisende mussten am Samstagnachmittag viel Geduld mitbringen. Wegen eines Böschungsbrandes bei Hamburg-Harburg waren die Bahnverbindungen in den Süden mehr als drei Stunden unterbrochen. Ausgerechnet nach dem Ende der Hamburger Demonstration zum Christopher Street Day fuhren zwischen Hamburg und Hamburg-Harburg weder Regional- und Fernzüge noch S-Bahnen.