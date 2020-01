Bürgerschaft : Rot-grünes Wahlduell in Hamburg ohne klaren Sieger

Im ersten Duell der Bürgermeisterkandidaten von SPD und Grünen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben beide Kontrahenten ihren Anspruch untermauert, den künftigen Senat zu führen. Teilnehmer der Veranstaltung von «Zeit:Hamburg» am Sonntagabend in der Bucerius Law School äußerten sich im Anschluss uneinheitlich, ob es Amtsinhaber Peter Tschentscher von der SPD oder seiner Grünen-Herausforderin, der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank, besser gelungen sei, ihre Positionen zu vertreten. Breiten Raum in dem über anderthalbstündigen Streitgespräch zwischen den Koalitionspartnern nahmen die Verkehrs- und die Klimaschutzpolitik ein.

19. Januar 2020, 20:31 Uhr

Deutlich angriffslustiger zeigte sich Tschentscher. Es sei die SPD gewesen, «die Hamburg in den vergangenen Jahren wirklich vorangebracht» habe, hielt er Fegebank vor. «So richtig aufwärts geht es ja, seitdem wir mit dabei sind, seit 2015», entgegnete diese. Erst durch die Grünen habe das Thema Klimaschutz auch bei der SPD ein Zuhause gefunden.

Beide Kontrahenten zeigten sich zuversichtlich, den künftigen Senat nach der Wahl am 23. Februar führen zu können. Hinsichtlich möglicher Koalitionen hielten sich sowohl Tschentscher als auch Fegebank zurück. In letzten Umfragen lagen SPD und Grüne mit jeweils knapp 30 Prozent in etwa gleichauf.