Soziales : Rot-grüne Koalition Wandsbek fordert kostenlose Tampons

Tampons und Damenbinden sollen nach dem Willen der rot-grünen Koalition im Hamburger Bezirk Wandsbek künftig kostenfrei in öffentlichen Gebäuden ausliegen.

Hamburg | Der am Donnerstagabend in der Bezirksversammlung beschlossene Antrag sei ein erster Aufschlag, sagte Tom Hinzmann von der SPD-Bezirksfraktion am Freitag. Das Bezirksamt sei nun gebeten, ein Konzept zu erarbeiten. Er rechne aber nicht mehr mit einer Umse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.