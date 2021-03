Bürgerschaft : Rot-Grün will Machbarkeitsstudie für Bahn-Entlastungstunnel

SPD und Grüne in Hamburg setzen sich für eine Machbarkeitsstudie des Bundes zum Bau eines Bahn-Entlastungstunnels zwischen Hauptbahnhof und Altona ein.

Hamburg | Darin müssten auch Hamburger Pläne wie das künftige S-Bahn-Betriebskonzept und die Verlagerung des Fernverkehrs vom Bahnhof Altona an den Diebsteich berücksichtigt werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen in der Bürgerschaft. Das Bundesverkehrsministerium hatte einen neuen Tunnel vorgeschlagen, um die sogenannte Verbind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.