Bürgerschaft : Rot-Grün will «Fahrradstadt Hamburg» voranbringen

von dpa

25. April 2018, 16:24 Uhr

Vor dem Hintergrund hoher Zustimmungswerte zum Ausbau des Radverkehrs wollen SPD und Grüne ihre Pläne zur «Fahrradstadt» Hamburg vorantreiben. 52 Prozent der Bürger begrüßten in Umfragen einen Ausbau und seien bereit, dass «dafür an einigen Stellen der Platz für den Autoverkehr zurückgenommen werden muss», sagte der Verkehrsexperte der Grünen-Fraktion, Martin Bill, am Mittwoch in der Bürgerschaft. Die Pläne, Radwege sowie 14 Velorouten mit einer Gesamtlänge von 280 Kilometern auszubauen, seien vom Bürgerwillen gedeckt. Es gehe um eine faire Aufteilung des verfügbaren Raumes, sagte sein SPD-Kollege Lars Pochnicht. Während die Linke eine zu zögerliche Umsetzung bemängelte, warfen CDU und FDP Rot-Grün eine ideologisch motivierte Verkehrspolitik vor, bei der Fahrrad- und Autofahrer gegeneinander ausgespielt würden.