Parteien : Rot-Grün einigen sich über künftige Ressortaufteilung

SPD und Grüne haben sich bei den Koalitionsgesprächen in Hamburg über die Ressortverteilung und deren teilweise neuen Zuschnitt geeinigt. So werden die Grünen vier Ressorts im neuen Senat besetzen, die SPD erhält sieben Ressorts. Das bestätigten SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf und Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Avatar_shz von dpa

30. Mai 2020, 12:47 Uhr

Die Grünen erhalten die Ressorts Wissenschaft, Justiz, Umwelt und die neu geschaffene eigenständige Verkehrsbehörde. Die Verkehrsbehörde wird von der Wirtschaftsbehörde getrennt.

Die Wirtschaftsbehörde bleibt bei der SPD. Sie ist weiterhin zuständig für den Hafen und den Flughafen. Die Gesundheitsbehörde wird aufgelöst. Der Bereich Gesundheit soll bei der von der SPD geführten Sozialbehörde angesiedelt werden. Die SPD verantwortet zudem auch künftig die Ressorts Finanzen, Innen, Schule, Stadtentwicklung sowie Kultur.

Über den Koalitionsvertrag, der sich laut Kienscherf in der Endredaktion befindet, wollen am nächsten Samstag SPD und Grüne abstimmen. Am 10. Juni ist die Wiederwahl vom Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in der Bürgerschaft vorgesehen.