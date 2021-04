Kriminalität : Rollstuhlfahrer nutzt wiederholt Hilfsbereitschaft aus

Ein Rollstuhlfahrer hat in Kiel zum wiederholten Mal die Hilfsbereitschaft einer Frau für seine sexuellen Bedürfnisse ausgenutzt.

Kiel | Der 50-Jährige habe dabei bereits am 25. März in einem Einkaufszentrum sein Opfer um Hilfe bei einem Toilettengang gebeten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort sei es dann zum Versuch einer sexuellen Nötigung gekommen. Die Frau informierte das Sicherheitspersonal und die Polizei. Beamte trafen den Mann noch vor Ort an. Nach den polizeilichen M...

