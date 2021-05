Unfälle : Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Neumünster ist ein Fahrer eines Kleinlasters am Montag in einen entgegenkommenden Motorroller gefahren.

Neumünster | Der Rollerfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Lieferwagen-Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der 57-jährige Rollerfahrer fuhr demnach auf der Kieler Straße Richtung stadtauswärts, als der 46-jährige Lieferwagenfahrer nach links auf ein Grundstück einbiegen wollte und in entgegenkommenden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.