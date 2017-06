Polizei : Rocker-Affäre bei der Polizei beschäftigt Ausschuss

Die Rocker-Affäre bei der Landespolizei ist heute Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Dort will sich unter anderem Innenminister Stefan Studt (SPD) zu den Vorwürfen äußern. Auch der Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Jörg Muhlack, nimmt an der Sitzung teil. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit den Anfangsverdacht einer Straftat. Hintergrund ist eine Strafanzeige gegen Landespolizeidirektor Ralf Höhs. Im Raum steht der Vorwurf der Aktenmanipulation im Zuge von Ermittlungen gegen Rocker im Jahr 2010. Es geht um die Frage, ob die entlastende Aussage eines Informanten aus der Rockerszene zugunsten von zwei Beschuldigten nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Neumünster teilweise unterdrückt wurde.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 00:08 Uhr