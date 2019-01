Tennis : Rittner bleibt Chefin im deutschen Damen-Tennis

Barbara Rittner soll die deutschen Tennis-Damen auch in der Zukunft zu Erfolgen führen. Die 45-Jährige unterschrieb einen neuen Vertrag als Damen-Verantwortliche über weitere drei Jahre bis zum 31. Dezember 2021, teilte der Deutsche Tennis-Bund am Donnerstag in Hamburg mit. Ihr Vertrag als «Head of Women's Tennis» war Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen, die Verlängerung der Zusammenarbeit galt als Formsache.

von dpa

10. Januar 2019, 13:30 Uhr

Rittner war 13 Jahre lang Fed-Cup-Teamchefin und hatte Ende August 2017 diese neu geschaffene Position übernommen. Boris Becker ist seitdem auf dem gleichen Posten im Herren-Tennis tätig. Der Vertrag des dreimaligen Wimbledonsiegers mit dem DTB läuft bis Ende 2020.

Rittner verantwortet die Förderung des weiblichen Nachwuchses, von ihren Ratschlägen profitiert aber auch die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber aus Kiel. Die frühere Profispielerin stehe für Kompetenz, Erfahrung und eine hohe Arbeitsqualität, sagte Chef Ulrich Klaus. «Dies gepaart mit ihrer Leidenschaft und ihrem Herz für das deutsche Damentennis macht sie zu einer hervorragenden Besetzung für diese wichtige Position.»