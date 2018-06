Musik : Ringo-Starr-Konzert wird am Montagabend nachgeholt

von dpa

11. Juni 2018, 09:16 Uhr

Das abgesagte Konzert von Ringo Starr und seiner All Starr Band wird am Montagabend um 19 Uhr auf der Stadtpark-Open-Air-Bühne in Hamburg nachgeholt. Ursprünglich hätte die Veranstaltung am Sonntagabend stattfinden sollen. «Aufgrund eines grippalen Infekts bei Ringo Starr musste das Konzert um einen Tag verschoben werden», teilte der Veranstalter Karsten Jahnke Konzertdirektion mit. Starr werde eigene Musikstücke, aber auch Lieder von den Beatles und Santana spielen.