Gesundheit : Richtfest für Cannabis-Anlage in Neumünster

Ab Ende 2020 will dass Unternehmen Aphria Deutschland GmbH in Neumünster das erste in Deutschland angebaute medizinische Cannabis ernten. Heute feiert das Unternehmen das Richtfest für den Neubau der Cannabis-Produktionsanlage. Das Investitionsvolumen liegt nach Unternehmensangaben im zweistelligen Millionenbereich. Die Pflanzen sollen in verschiedenen Kammern der mehr als 6000 Quadratmeter großen Indoor-Produktionsanlage einen Schnelldurchlauf absolvieren. Möglich macht dies aufwendige Technik.

von dpa

08. August 2019, 04:01 Uhr

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat Aphria in Schleswig-Holstein den Anbau von jährlich einer Tonne für vier Jahre erlaubt. Seit März 2017 können sich deutsche Patienten medizinisches Cannabis regulär beim Arzt verschreiben lassen. Bislang werden Cannabis-Blüten für medizinische Zwecke aus dem Ausland importiert, unter anderem vom kanadischen Mutterunternehmen der Firma aus Schleswig-Holstein.