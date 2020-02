Musik : Revue «Berlin Berlin» auf den Spuren der 20er Jahre

Es ist eine Zeitreise in die Welt von Marlene Dietrich, Josephine Baker und der Comedian Harmonists: Die 20er-Jahre-Revue «Berlin Berlin» feiert Hamburg-Premiere auf Kampnagel.

Avatar_shz von dpa

10. Februar 2020, 08:23 Uhr

Charleston-Kleider, Swing-Musik und Tanz auf dem Vulkan: Die Revue «Berlin Berlin» will nach der Weltpremiere in der Hauptstadt das Lebensgefühl der Goldenen 20er Jahre auch nach Hamburg bringen. Von Dienstag bis Sonntag gastiert die Show auf Kamnagel und führt das Publikum mit einem 30-köpfigen Ensemble in die Welt der Sängerin Marlene Dietrich, der Tänzerin Josephine Baker und der legendären Comedian Harmonists. Revuegirls und ein Orchester werden die Hits der damaligen Zeit wie «Bei mir bist du schön», «Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt», «Puttin' on the Ritz» und «Mackie Messer» aus Brechts «Dreigroschenoper» zum besten geben.