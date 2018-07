Brände : Restaurantbrand beschäftigt Feuerwehr bis in den Abend

Der Brand eines Restaurants in Laboe (Kreis Plön) hat für einen stundenlangen Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer konnte am Montag erst in den Abendstunden gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Das lag daran, dass die Flammen sich vom Küchenbereich auf den Restaurantbereich ausgeweitet hatten. «Man kann das schon als Totalschaden bezeichnen», sagte der Sprecher. «Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand, weil das Restaurant am Montag seinen Ruhetag hatte.»

von dpa

03. Juli 2018, 09:12 Uhr

An der Löschaktion waren rund 100 Helfer beteiligt. Die Brandursache sei wie auch die genaue Schadenshöhe noch unbekannt und werde nun von der Polizei ermittelt.