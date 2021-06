Kriminalität : Rentnerin von falschen Medizinern um 10.000 Euro betrogen

Eine 83 Jahre alte Frau aus Halstenbek im Kreis Pinneberg ist von Unbekannten um mehr als 10.000 Euro betrogen worden.

Halstenbek | Die Täter hätten sich am Telefon als Krankenhausmitarbeiter ausgegeben und behauptet, Sohn und Schwiegertochter der Rentnerin seien schwer an Corona erkrankt, teilte die Polizei am Montag mit. Für eine angeblich anstehende Behandlung müssten Medikamente für mehr als 30.000 Euro aus dem Ausland bestellt werden, behaupteten die Anrufer nach Polizeiangab...

