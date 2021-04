Kriminalität : Rentnerin in ihrem Haus überfallen und beraubt

Ein unbekannter Täter hat in Lübeck eine 69 Jahre alte Frau in ihrem Haus überfallen und ihre Ersparnisse geraubt.

Lübeck | Der Mann sei durch eine offen stehende Tür in die Küche des Hauses eingedrungen und habe die Frau mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Täter flüchtete mit einer größeren Summe Bargeld. Vor Schreck fiel die Frau zunächst in Ohnmacht. Als sie wieder zu sich kam, alarmierte sie die Polizei. Den Angaben zufolge ereignete sich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.