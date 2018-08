Gesellschaft : Rekordzahl von 125 Bewerbungen für Bürgerpreis im Norden

Für den Bürgerpreis in Schleswig-Holstein sind in diesem Jahr 125 Bewerbungen eingegangen. «Es war ganz offensichtlich die richtige Entscheidung, den Bürgerpreis in Schleswig-Holstein fortzusetzen», sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) am Donnerstag. So viele Einsendungen gab es noch nie. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2014 lag bei 96 Bewerbungen.

von dpa

02. August 2018, 18:05 Uhr

Mit der Auszeichnung wollen der Landtag und die Sparkassen herausragendes ehrenamtliches Engagement von Schleswig-Holsteinern honorieren. Eine Jury wird in zwei Sitzungen die Nominierten und die Preisträger ermitteln.

Die Preisverleihung findet am 5. November in Kiel statt. Der Preis ist mit Sach- und Geldpreisen im Gesamtwert von 32 500 Euro dotiert. In diesem Jahr steht der Wettbewerb unter dem Motto «Zusammenhalt in der Gesellschaft».