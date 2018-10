Wetter : Rekordverdächtig: Sommer kehrt in den Norden zurück

Drei Wochen nach Herbstanfang meldet sich der Sommer an diesem Wochenende mit ungewöhnlich hohen Temperaturen noch einmal zurück. Dabei dürften am Samstag die bisherigen Rekordwerte für einen 13. Oktober im Norden flächendeckend überschritten werden, wie Markus Eifried vom Deutschen Wetterdienst sagte. Auf Helgoland und in List auf Sylt werden 19 bis 20 Grad erwartet. An der Ostsee werden bis zu 25 Grad erwartet, in Hamburg bis zu 27 Grad - und das Ganze bei strahlendem Sonnenschein.

von dpa

13. Oktober 2018, 08:27 Uhr

Am Sonntag wird es schon nicht mehr so warm. Erwartet werden nur noch 19 bis 23 Grad, bevor sich dann am Montag feuchtes und wechselhaftes Wetter einstellt. Im Wochenverlauf sollen dann nur noch 15 bis 17 Grad erreicht werden. «Das sind dann die Temperaturen, mit denen man Mitte Oktober auch zu rechnen hat», sagte Eifried.