Gesundheit : Rekord in Hamburg: Über 6000 Impfungen an einem Tag

Im Hamburger Impfzentrum sind erstmals mehr als 6000 Menschen an einem Tag gegen das Coronavirus geimpft worden.

Hamburg | Es hätten am Karfreitag exakt 6006 Hamburgerinnen und Hamburger den Impfstoff erhalten. „Das ist ein Rekord“, sagte der Leiter des Impfzentrums, Dirk Heinrich, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er forderte alle mindestens 75-Jährigen auf, sich jetzt einen Impftermin geben zu lassen - unabhängig davon, ob sie von der Stadt bereits einen Brief er...

