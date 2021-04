Tourismus : Reisewelle im Norden bislang ausgeblieben: Kaum Verkehr

Schleswig-Holstein erlaubt Tagestouristen, sich im Land aufzuhalten. Auch die kostenlose Weitergabe von Zweitwohnungen an Freunde und Verwandte ist nicht verboten. Entsprechend fürchten viele einen Gästeansturm über Ostern. Bislang ist die Reisewelle an Nord- und Ostsee jedoch ausgeblieben.

Sylt | Die wegen der Corona-Pandemie mit großer Sorge erwartete Reisewelle an die Küsten und auf die Inseln Schleswig-Holsteins ist vorerst ausgeblieben. Am Karfreitag meldeten sowohl die Polizei als auch die Deutsche Bahn kein größeres Verkehrsaufkommen in Richtung Ost- und Nordsee. „Da spielt uns wohl auch das Wetter in die Karten“, sagte eine Polizeisprec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.