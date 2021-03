Fußball : Reichel fehlt VfL Osnabrück verletzt

Der VfL Osnabrück muss in nächster Zeit auf Linksverteidiger Ken Reichel verzichten.

Osnabrück | Der 34-Jährige zog sich beim 1:1 im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Sonntag einen Muskelfaserriss zu, wie der Fußball-Zweitligist aus Niedersachsen am Dienstag mitteilte. Wie lange Reichel genau ausfällt, ist nach Auskunft des Tabellensechzehnten unklar. Nächster Gegner ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) der FC St. Pauli. ...

