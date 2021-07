Wetter : Regnerischer Wochenstart in Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein startet mit schauerartigem Regen und einzelnen Gewittern.

Hamburg | Am Nachmittag und Abend ist lokal auch Starkregen mit bis zu 15 Litern Regen pro Quadratmeter in kürzester Zeit möglich, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Demnach kommt es örtlich auch zu kleinen Hagelschauern. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 20 Grad an der Nordseeküste und bis zu 22 Grad im Binnenland...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.