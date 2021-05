Feiertage : Regnerischer Vatertag sorgt für entspannte Lage in Hamburg

Das Wetter hat der Polizei in Hamburg nach eigener Einschätzung einen entspannten Vatertag beschert.

Hamburg | „Bei dem Wetter bleiben die Leute brav zuhause, das spielt uns immer in die Karten“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Bis zum Nachmittag waren demnach keine größeren Zwischenfälle wie ausgeartete Vatertags-Touren oder Corona-Verstöße bekannt. Zuvor hatte die Polizei an die Hamburger appelliert, auch an Vatertag die noch geltenden Corona-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.