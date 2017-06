Fußball : Regionalliga-Aufsteiger Altona und Eutin trennen sich torlos

Auch zum Abschluss der Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga Nord sind Altona 93 und Eutin 08 ungeschlagen geblieben. Die beiden Spitzenmannschaften trennten sich am Samstag vor 3162 Zuschauern in der Hamburger Adolf-Jäger-Kampfbahn 0:0. Schon vor der Partie hatte festgestanden, dass beide Vereine aufsteigen - Eutin nun als Tabellenerster. In einer weiteren Begegnung, die jedoch keine Bedeutung mehr für den Aufstiegskampf hatte, setzte sich der Bremer SV bei Eintracht Northeim mit 3:0 durch.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 13:05 Uhr