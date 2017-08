Gesundheit : Regionale Unterschiede bei Eigenanteil zu Pflegeheimkosten

Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern mit dem geringsten Eigenanteil, den Pflegeheimbewohner seit Jahresbeginn für die Pflegekosten zahlen müssen. Im nördlichsten Bundesland fallen monatlich im Durchschnitt 289 Euro an, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Günstiger ist demnach nur Thüringen mit 225 Euro. Der Bundesschnitt beträgt 581 Euro. Hamburg liegt mit 600 Euro etwas darüber, Mecklenburg-Vorpommern mit 295 Euro darunter. Die höchsten Kosten fallen im Saarland mit durchschnittlich 869 Euro an.