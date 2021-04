Essen & Trinken : Regional vernetzte Brauer und Brenner in Lüneburger Heide

Local ist in: Handgebrannter Gin und selbst gebrautes Bier - die kleinen regionalen Unternehmen sind rund um die Lüneburger Heide im Kommen.

Egestorf | „Mein Gin geht so durch die Decke, ich brenne schon nachts“, sagt Gerhard Bosselmann aus Egestorf. Die Weihnachtsedition lagert bereits in besonderen kleinen Fässern, an der Wand der kleinen Destillerie hängt die Urkunde von einer internationalen Meisterschaft der Ginbrenner, die er vor einem Monat als stolzer Zweiter in England abschloss. „Das macht ...

