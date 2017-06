International : Regierungssprecher Seibert informiert über G20-Gipfel

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd von Jutrczenka 1 von 1

Zehn Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg informiert der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, über den Stand der Vorbereitungen für das Treffen der führenden Staats- und Regierungschefs in der Hansestadt. Ebenfalls heute in der Landespressekonferenz im Rathaus erwartet wird Hamburgs Bevollmächtigter für auswärtige Angelegenheiten, Staatsrat Wolfgang Schmidt (SPD). Eine konkrete Tagesordnung sei nicht vorgesehen, hieß es. Vielmehr solle Raum für Fragen gegeben werden. Möglicherweise werden auch Details zum Partnerprogramm bekannt. Beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli treffen sich 19 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Europäischen Union in den Messehallen. Begleitet werden sie teilweise von ihren Partnerinnen und Partnern. Für deren Besuchsprogramm zuständig ist Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD).

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 03:19 Uhr