Bürgerschaft : Regierungserklärung zum Rückkauf des Fernwärmenetzes

In einer Regierungserklärung will Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) heute der Bürgerschaft die Pläne zum Rückkauf des Fernwärmenetzes erläutern. Am Dienstag hatte der Senat beschlossen, den 2013 in einem Volksentscheid geäußerten Bürgerwillen, die Energienetze wieder in städtische Hand zu bringen, vollständig umzusetzen. Nach Strom und Gas soll nun durch Nutzung der Rückkaufoption und Zahlung des mit Mehrheitseigner Vattenfall vereinbarten Mindestkaufpreises von 950 Millionen Euro auch die Fernwärme in die städtische Beteiligungsgesellschaft HGV integriert werden. Die Bürgerschaft muss dem zustimmen.

von dpa

17. Oktober 2018, 01:50 Uhr

Die Pläne sind umstritten, weil ein Gutachten den aktuellen Wert des Fernwärme-Unternehmens nur noch bei 645 Millionen Euro sieht. Nach der Regierungserklärung soll es eine Aussprache geben. Die Aktuelle Stunde, die sonst die Sitzung der Bürgerschaft eröffnet, wurde auf den 1. November vertagt. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die von SPD und Grünen geforderte Akademisierung der Hebammen-Ausbildung und die Beteiligung der Bürger an den Planungen zum Bau des Elbtowers in der Hafencity.