Landtag : Regierung soll Gesundheitsmanagement an Schulen aufarbeiten

Zum Schutz der Lehrer soll das Gesundheitsmanagement an den Schulen in Schleswig-Holstein besser werden. Der Landtag forderte die Regierung am Donnerstag auf, dafür ein wissenschaftlich basiertes Konzept zu erstellen. In einem ersten Schritt sollen dabei die Belastungen aus Sicht der Lehrer dargestellt werden. Die Regierung wurde auf Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP aufgefordert, das Ergebnis dieser Befragung im ersten Quartal 2018 vorzulegen.