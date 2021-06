Fußball : Regenbogenfahnen wehen an Volksparkstadion und Millerntor

Vor und über den Stadien der Hamburger Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und FC St.

Hamburg | Pauli wehen Regenbogenfahnen. „Der Fußball muss in seiner Rolle als Bindeglied zwischen den Menschen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört auch, für eine Welt einzustehen, in der jeder Mensch lieben kann, wen er will“, teilte der FC St. Pauli am Mittwoch dazu mit. Der HSV twitterte: „Raute ist Vielfalt. Wir sind dabei.“ ...

