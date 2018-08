Brände : Reetdachhaus auf Sylt in Brand

von dpa

07. August 2018, 07:59 Uhr

Ein Reetdachhaus in Wennigstedt-Braderup auf Sylt hat gebrannt. Das Feuer brach am Montagnachmittag aus und konnte bis zum frühen Dienstagmorgen gelöscht werden, wie ein Sprecher der Leitstelle Nord mitteilte. Über 200 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen. Da die Feuerwehr eine Schneise in das Reetdach geschlagen habe, habe ein Teil des Hauses gerettet werden können. Bewohner wurden nach Angaben der Leitstelle nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.