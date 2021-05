Justiz : Reemtsma-Entführer Drach: Per Hubschrauber ins Gefängnis

Thomas Drach ist zurück in Deutschland: Mit einem Hubschrauber wurde der frühere Reemtsma-Entführer in die JVA Köln geflogen. Der Unterschied zwischen seinem bisherigen Wohnort und seiner neuen Adresse könnte größer kaum sein.

Köln | Mit einem Hubschrauber ist der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach am Dienstag aus den Niederlanden nach Köln geflogen worden. Dort sitzt der 60 Jahre alte mutmaßliche Serienräuber jetzt in der Justizvollzugsanstalt Ossendorf - einem Gefängnis mit Wachtürmen, stacheldrahtbewehrten Mauern und zahllosen Kameras. Seit der Eröffnung 1969 wurden in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.