Finanzen : Rechnungshof sieht Mängel im Hamburger Haushaltsabschluss

Die Stadt Hamburg hat für den Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 von ihren Prüfern nicht die Bestnote erhalten. Der Rechnungshof erteilte nur einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk. Nach wie vor leide das Hamburger Rechnungswesen an strukturellen Problemen, sagte Stefan Schulz, der Präsident des Rechnungshofes, am Montag in Hamburg. Der Geld- und Buchungskreislauf sei nicht geschlossen, das Rechnungswesen dezentral organisiert und es müssten verschiedene Systeme parallel fortgeführt werden. Daraus entstünden Abstimmungsprobleme und eine hohe Komplexität. «Hamburg muss seine Anstrengungen fortsetzen, ein durchgängig ordnungsgemäßes Rechnungssystem zu schaffen», sagte Schulz.

03. Februar 2020, 13:36 Uhr

Der unabhängige Rechnungshof listet in seinem Jahresbericht eine Vielzahl von Einzelfällen und Beispielen auf, bei denen seine Prüfungen zu teilweise schwerwiegenden Beanstandungen führten. Daraus wollte Schulz aber kein negatives Gesamturteil ableiten oder überhaupt Noten vergeben. Pauschal lasse sich sagen, dass die Hamburger Verwaltung schon in Ordnung sei.