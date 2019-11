Finanzen : Rechnungshof sieht Hamburg auf gutem Weg zur Schuldenbremse

Hamburg ist nach Einschätzung des Rechnungshofes auf einem guten Weg, künftig in wirtschaftlich normalen Zeiten keine neuen Schulden mehr zu machen. Um die Schuldenbremse ab 2020 einhalten zu können, dürften aber keine zusätzlichen finanziellen Belastungen mehr dazukommen, heißt es in einem Gutachten, das der Rechnungshof am Montag in der Hansestadt vorlegte. Ein sicherer Haushaltsausgleich sei noch nicht erreicht, auch wenn das vergangene Haushaltsjahr mit einer «schwarzen Null» von plus 33 Millionen Euro beendet wurde.

18. November 2019, 13:15 Uhr

Der Rechnungshof hat wie in den Vorjahren mit einem Ampelsystem zwölf Punkte aufgelistet, die für das Erreichen der Schuldenbremse von Bedeutung sind. Sechs der Ampeln stehen auf Grün, sechs auf Gelb, keine mehr auf Rot. Zum wiederholten Mal mahnte der Rechnungshof ein Gesamtkonzept für die künftige Personalentwicklung Hamburgs an. Mehr als ein Viertel der Beschäftigten wird in den kommenden Jahren aus der Hamburger Verwaltung ausscheiden.