Haushalt : Rechnungshof bewertet Finanzpolitik alter Regierung

Der Landesrechnungshof will heute seine aktuelle Bewertung der Arbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung abgeben. Während der laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, Grünen und FDP wird Rechnungshof-Präsidentin Gaby Schäfer mit den «Bemerkungen 2017» aber auch Ratschläge an das künftige Regierungsbündnis verbinden. Im vergangenen Jahr hatte die Behörde der Regierung des scheidenden Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Schäfer bemängelte zu niedrige Investitionen und weitere Defizite in der Haushaltspolitik.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 01:10 Uhr