Fußball : Reaktionen zum Spiel Hannover 96 - FC St. Pauli

Jos Luhukay (Trainer des FC St. Pauli): «Das Ergebnis sagt einiges aus. Wir haben von Beginn an Probleme gehabt, das Offensivspiel von Hannover zu neutralisieren. So wird es gegen eine Mannschaft, die eine höhere Qualität hat als wir, sehr schwer. Wir schaffen es kaum, in den letzten 30 Metern vor dem Tor gefährlich zu werden.»

Avatar_shz von dpa

17. Juni 2020, 21:32 Uhr

«Das war heute eine qualitativ überlegene Mannschaft, die uns die Grenzen aufgezeigt hat. Der Gegner ist fußball-taktisch und technisch auf einem höheren Niveau. Das ist keine Kritik, das ist die Wahrheit. Man muss manchmal einfach auch sagen, dass der Gegner heute eine Nummer zu groß für uns war. Aber das überrascht mich auch nicht. Ich denke, dass wir auswärts schon mehrere solcher Spiele hatten.»

«Ich habe gehört, dass Karlsruhe verloren hat. Es bleibt dabei: Wir haben es in der eigenen Hand und müssen es im nächsten Spiel gegen Regensburg hinbekommen, dass das letzte Spiel nur noch für die Statistik ist.»

Kenan Kocak (Trainer von Hannover 96): «Ich bin sehr froh über das souveräne Auftreten meiner Mannschaft und über den verdienten Sieg. Wir spielen schon seit Wochen einen sehr ordentlichen Fußball. Wir sind sehr zufrieden, aber wir wissen auch, dass wir noch Luft nach oben haben. Es tut uns in der Seele weh, wenn wir uns vorstellen, wie solche Spiele mit Zuschauern ablaufen würden. Ich hoffe, dass Mannschaft und Fans sich so schnell wie möglich wieder vereinen können.»

Hendrik Weydandt (Spieler von Hannover 96): «Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft und größten Respekt für die Leistung, gerade bei diesem heißen Wetter. Ich denke, das 4:0 ist gerecht und verdient. St. Pauli hat sicherlich auch keinen guten Tag erwischt, aber wir sind effektiv geblieben und sind vor allem nicht naiv geworden. Es freut mich einfach für alle Mannschaftsteile heute. Jeder hatte gute Aktionen und deswegen war das einfach eine tolle Mannschaftsleistung. Den Torjubel haben mir meine Mannschaftskollegen empfohlen. Das war auch Teil der Ansprache vor dem Spiel, dass Taten auf dem Platz folgen müssen. Und ich denke, das ist uns gut gelungen.»

Jannes Horn (Spieler von Hannover 96): «Der Sieg war definitiv auch in der Höhe verdient. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben beim ersten Treffer natürlich von dem Ausrutscher profitiert. Trotzdem können wir schon zur Halbzeit deutlich höher führen. Wir standen hinten sehr kompakt und haben da unsere Linie jetzt gefunden, auch wenn wir das letzte Spiel ärgerlich verloren haben. Wir stehen gut. Jeder weiß, was er machen soll, und momentan macht es einfach Spaß mit dieser Mannschaft. Man freut sich einfach auf jedes Spiel. Heute wäre es natürlich schön gewesen, hier im Stadion nochmal die Runde zu machen und mit den Fans zu feiern. Ich denke, viele Hannover-Fans haben das Spiel von zu Hause aus geschaut, und am liebsten würden wir denen allen jetzt zujubeln und und gemeinsam mit ihnen feiern.»