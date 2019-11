Kriminalität : Razzia in Steilshoop: Prekäre Verhältnisse und Sozialbetrug

Bei einer Großrazzia in einem Mietkomplex in Hamburg-Steilshoop stoßen Beamte auf prekäre Lebensverhältnisse, Kakerlaken und Sozialbetrug. Verschiedene Behörden sind eingeschaltet und wollen weiter ermitteln.

28. November 2019, 16:05 Uhr

Mit einer Razzia sind Polizei und Behörden am frühen Donnerstagmorgen gegen ausbeuterische Strukturen in einem Wohnkomplex in Hamburg-Steilshoop vorgegangen. Beteiligt waren rund 300 Mitarbeiter von Sozialamt, Bezirksamt, Jobcenter, Steuerfahndung, Polizei und Zoll. Wie die Sozialbehörde mitteilte, dokumentierten die Mitarbeiter beengte und zum Teil prekäre Lebensverhältnisse sowie einen Schimmel- und Schädlingsbefall in einzelnen Wohneinheiten. Außerdem stellten sie die unzulässige Nutzung von gewerblichen Flächen als Wohnraum fest.

Das Gebäude befinde sich in einem Zustand, der nach den vor Ort gewonnenen Erkenntnissen nicht der Genehmigungslage entspricht, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Im Rahmen der Überprüfung wurden in 80 Wohneinheiten Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern geführt. Darin hätten sich die Hinweise auf ausbeuterische Strukturen, die nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sein werden, konkretisiert.

«Mit Aktionstagen decken wir immer wieder Anzeichen auf, die auf Sozialleistungsmissbrauch und ausbeuterische Strukturen hindeuten», sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Hinterleute machten sich dabei die prekäre Situation von Zugewanderten insbesondere aus Osteuropa zunutze. «Wir benötigen dringend weitere Maßnahmen zur Integration Zugewanderter in den Arbeitsmarkt. Nur so kann weiter die positive Dimension der Freizügigkeit im Vordergrund stehen, sodass Menschen davon profitieren und wir prekäre Lebensverhältnisse in den Zuwanderungsländern verhindern», so die Senatorin.

Nach Angaben der Sozialbehörde leben in dem Gebäudekomplex rund 400 Menschen, von denen etliche Sozialleistungen erhalten. Viele der Bewohner kämen aus dem osteuropäischen Raum. «Menschen kommen her, man macht ihnen Versprechungen, dass es viel Geld und einen Job gibt und dass man leicht eine Wohnung findet», erklärte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde. Ausbeuterische Strukturen ergäben sich oft, wenn Arbeitgeber und Vermieter identisch seien.